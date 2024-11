Polícia Federal investiga compra de votos em Caraá

Os agentes da Polícia Federal (PF) realizaram na manhã da última sexta-feira (25), no município de Caraá, uma Operação referente a suspeita de compra de votos na cidade. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, os quais foram expelidos pela Justiça Eleitoral. Conforme a PF, foram apreendidas provas que irão auxiliar no trabalho da Polícia. Vale ressaltar que nenhuma prisão foi efetuada durante a ação. O alvo, que não teve o nome divulgado, trata-se de um homem eleito vereador nas Eleições deste ano, ocorridas no último dia 06 de outubro. As investigações tiveram início após uma denúncia realizada no Ministério Público (MP) de Santo Antônio da Patrulha, sendo aberto um inquérito policial.

CRÉDITO

PF