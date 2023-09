PMs que estavam trabalhando na Cadeia de Porto Alegre retornam ao Litoral

No último dia 31 de agosto, os 184 Policiais Militares (PMs) que estavam atuando no antigo Presídio Central de Porto Alegre, deixaram o comando do local, após um período de obras. Com isso, o presídio, que passou a ser chamado de Cadeia Pública de Porto Alegre (CCPA), retornou ao comando da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), a qual contará com a atuação de 172 agentes.

Após atuarem na capital, os Policiais Militares (PMs) cedidos deverão retornar aos seus municípios de trabalho. Sendo assim, nove PMs retornarão a atuar na área do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral). Na segunda-feira (11), alguns deles estiveram na sede do CRPO, em Osório, onde se apresentaram ao tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros. Na ocasião, os brigadianos entregaram ao comandante do CRPO a Moeda do Grupo de Apoio e Movimentação da BM na CPPA, em reconhecimento pela cedência de efetivo do Comando Regional à casa prisional.