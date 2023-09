Polícia investiga morte de homem em Cidreira

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de quarta-feira (13), após ouvirem disparos de tiros no bairro Parque dos Pinos, em Cidreira. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) se deslocaram até o endereço, na Rua Vinte e Dois, e quando chegaram ao local, encontraram um homem morto com diversos ferimentos à bala. O local foi isolado para realização da Perícia. Segundo a Polícia, a vítima, identificada como Joel Santos da Silva, possuía antecedentes criminais.

SUSPEITOS PRESOS

Ainda na quarta, a BM identificou cinco suspeitos de envolvimento no crime. Conforme a Brigada, três indivíduos, de 17, 20 e 21 anos, foram abordados no Centro de Cidreira, após tentarem realizar o pagamento de uma corrida por aplicativo com PIX falso. Já na Delegacia, os três contaram aos policiais que estavam tentando retornar a Porto Alegre, após terem cometido um homicídio no município.

Diante dos depoimentos dos suspeitos, os PMs foram até uma casa, onde o trio teria deixado uma arma. No endereço, onde estava uma mulher, de 38 anos, foi encontrado e apreendido um revólver calibre 38 milímetros com numeração raspada. A mulher, que já possuía antecedentes por roubo, furto e ameaça, foi presa.

Já em outra residência de Cidreira, um homem foi preso com duas pistolas nove milímetros, mesmo calibre utilizado na morte de Joel. Além disso, também foram apreendidas 32 munições, três carregadores e um Ford Ka, veículo que teria sido utilizado durante o crime.

Depois de serem ouvidos, todos os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça. Vale ressaltar que a Polícia Civil (PC) seguirá com as investigações para tentar identificar a causa do homicídio.