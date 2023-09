Perseguição policial termina com prisão na BR-101

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de quarta-feira (13), após um veículo ter sido furtado na cidade de Rio Grande, no Litoral Sul do Estado. Depois de receberem informações de que o automóvel, um Gol de cor vermelha, estaria trafegando pela BR-101, em direção à Santa Catarina (SC), os Policiais Militares (PMs), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), montaram um cerco em pontos estratégicos da rodovia

Na primeira tentativa, próximo a um posto de combustíveis de Três Cachoeiras, o motorista do carro conseguiu fugir. Segundo a BM, por pouco, o homem não ocasionou, ao menos três acidentes no trecho. Já em Dom Pedro de Alcântara, próximo a outro posto de combustíveis, ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor abaixou o vidro e atirou contra as viaturas. Felizmente, ninguém se feriu. Mais à frente, os policiais bloquearam uma estrada no bairro São Braz, na cidade de Torres. Dessa vez, o homem parou o carro e tentou fugir a pé, mas, finalmente, acabou sendo capturado.

O indivíduo, de 20 anos de idade, tem diversos antecedentes por crimes como: lesão corporal, furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, entre outros. Com ele foram apreendidas nove gramas de maconha, além do veículo que havia sido roubado. Porém, a arma que o indivíduo utilizou para atirar nos policiais não foi encontrada.

Diante dos fatos, o homem foi preso e lavado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o veículo utilizado por ele foi recolhido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário.