Osorienses conquistam excelentes resultados no Campeonato Gaúcho de Mountain Bike

Entre os dias 19 e 20 de agosto, a cidade de Sapiranga recebeu a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike. A competição, realizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), contou com dezenas de atletas de todo o RS. E na categoria Cross Country Olímpico (XCO), teve osoriense subindo no pódio.

Rosalia foi campeã da categoria Master B.

A Espaço Personal Biker’s/GAO contou com seis pilotos, conquistando dois primeiros lugares e um 2º lugar, resultados que deixaram a equipe osoriense na 3ª posição entre as 24 participantes. Na Master B, Rosalia Martins foi a campeã, terminando a prova com o tempo de 58 minutos e 28 segundos. O outro título veio com Daiane Ferlin, na Estreante Feminina. A vitória veio com a marca de 43min e 17seg. Já na Master A Feminina, Thaiza Knevitz ficou com a segunda colocação, com o tempo de 1h 14min e 19seg, terminando apenas 14 segundos atrás da campeã, Franciele Valandro, da cidade de Rolante.

Thai Knevitz foi vice-campeã na Master A.

MAIS DOIS TÍTULOS

Outra equipe de Osório, a Ramos Bike também contou com representantes na prova, conquistando o primeiro lugar na categoria Master C2, com Silvio Garske. O atleta completou a prova com o tempo de 55min e 11seg. A outra vitória de atletas osorienses foi de Renan Borges. O ciclista da Cumbrett ficou em 1º lugar na Sub-30, fazendo a marca de 1h 15min e 13seg. Nessa mesma prova, outro osoriense, Ricardo Gomes (Espaço Personal Biker’s) terminou em sexto, com o tempo de 1h 20min e 42seg.

Silvio Garske foi campeão na Master C.

Renan Borges foi campeão na Sub-30.

OUTROS RESULTADOS

Mais quatro atletas de Osório participaram da prova disputada em Sapiranga. Na Master 1, Diego Pazebem, da Ramos Bike, terminou em 4º lugar, com o tempo de 1h 16min e 51seg. O campeão foi João Lucas Bonaldo (Santa Clara do Sul), com a marca de 1h 13min e 40seg. Na Estreante Masculina, Guilherme Silva, da Android Bikes, terminou na quinta posição, com o tempo de 52min e 24seg. A vitória ficou com Marciano Giovanella (Dois Lajeados), fazendo a marca de 39min e 21seg.

Na Master C1, Heron Ferrari ficou em sexto. O atleta completou a prova com o tempo de 1h 03min e 15seg. O grande vencedor foi Giovane Falcon (Santa Cruz do Sul), com a marca de 43min e 36seg. E para fechar a participação dos osorienses, Everson Pessoa, de Espaço Personal, terminou em 9º na categoria Master A2. Ele fez o tempo de 1h 32min e 59seg. O vencedor foi Ismael Rech (São Marcos), com a marca de 1h 16min 04seg.