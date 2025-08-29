PMs passam por curso de capacitação

OSÓRIO – O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) realizou durante a terça-feira (26), um curso de habilitação para o uso da carabina modelo T4 calibre 5.56 milímetros (mm). O novo armamento foi destinado para o efetivo do CRPO Litoral, assim como para o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e também para o 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Durante a capacitação, os Policiais Militares (PMs) receberam orientação sobre técnicas de manuseio, fundamentos de tiro, normas de segurança e procedimentos operacionais, garantindo o aprimoramento dos brigadianos para o uso adequado do armamento em diferentes situações de atuação.

A instrução foi conduzida pelo major Juliano Marques de Araújo e pelo capitão Thaires Costa Selister, sendo realizada na sede do CRPO Litoral (parte teórica) e no Clube de Tiro Defesa Armada (prática), parceiro da Brigada Militar (BM), que cedeu o espaço para as atividade.

Treinamento para uso de novo armamento ocorreu na sede do CRPO Litoral e no Clube de Tiro Defesa Armada, em Osório.

CRÉDITOS: PMs