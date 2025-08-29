Perseguição na BR-101 termina com homem preso e 50 quilos de entorpecentes apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava ações de fiscalização na BR-101 durante a manhã de quarta-feira (27), quando resolveu abordar um automóvel Volkswagen Nivus próximo ao limite entre Torres e Passo de Torres (SC). O veículo, com placas de São Paulo, estava sendo conduzido por um homem de 22 anos, natural de Ipaussu (SP).

Ao receber a ordem de parada, o motorista seguiu em alta velocidade em direção a Santa Catarina, dando início a uma perseguição. Além da PRF, o trabalho contou com auxílio dos agentes da Polícia Militar catarinense (PMSC). Após seguir por cerca de 70 quilômetros, o Nivus só foi interceptado na SC-457 durante uma barreira policial montada na cidade de Meleiro (SC).

Durante buscas no carro, os policiais encontraram diversos pacotes de skunk dentro do porta-malas, totalizando 50 quilos da droga. O condutor do automóvel foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PRF