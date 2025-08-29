Osorienses são vice-campeãs em competição internacional de Beach Tennis

O Radar Sports, em Gravataí, está recebendo nesta semana algumas das principais duplas de Beach Tennis do cenário nacional, além de outros países. As competições valem pontos para o Ranking Internacional da modalidade (ITF). Na terça-feira (26), ocorreu o BT10 Gravataí 1. Na categoria Feminina, nove duplas disputaram o título.

Entrando direto nas quartas de final, as osorienses Isabelli Camargo e Julia Simoni chegaram até a grande final, vencendo os dois jogos disputados. Na final, as meninas acabaram sendo derrotadas por Mariana Widholzer e Vanessa Cunha por dois sets a zero, com um duplo de 6 a 2.

OUTRO RESULTADO

Na quarta (27), Isabelli e Julia e voltaram a quadra para a disputa do BT10 Gravataí 2. A competição Feminina contou com a participação de 10 duplas. Novamente entrando direto nas quartas, as osorienses chegaram até a semifinal, onde voltaram a perder para Vanessa Cunha, desta vez jogando ao lado de Daniela Bozko, por 2 a 0 (duplo 7×5). Vanessa e Daniela acabaram sendo as campeãs, derrotando Clara Gertz e Luiza Meine no Super Tie por 11 a 9.

Após os resultados, as atletas de Osório se pronunciaram em suas redes sociais: “Infelizmente, não estávamos nos nossos melhores dias dentro de quadra. Mas, seguimos aprendendo e evoluindo a cada Torneio”, afirmou Belli. “Não conseguimos dar nosso melhor, mas valeu a parceria. Vamos com tudo para as próximas competições”, declarou Julia.

Nesta sexta-feira (29), as osorienses voltam a quadra para a disputa do BT50 Gravataí. Os jogos se estenderão até o final de semana, com a decisão do título marcada para domingo (31). Paralelamente, será disputado o VI Radar Challenger Cup de Beach Tennis. A competição contará com centenas de atletas, incluindo sete de Osório.

CRÉDITO: Divulgação