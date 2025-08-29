Osorienses são vice-campeãs em competição internacional de Beach Tennis

Osorienses são vice-campeãs em competição internacional de Beach Tennis

O Radar Sports, em Gravataí, está recebendo nesta semana algumas das principais duplas de Beach Tennis do cenário nacional, além de outros países. As competições valem pontos para o Ranking Internacional da modalidade (ITF). Na terça-feira (26), ocorreu o BT10 Gravataí 1. Na categoria Feminina, nove duplas disputaram o título.

Entrando direto nas quartas de final, as osorienses Isabelli Camargo e Julia Simoni chegaram até a grande final, vencendo os dois jogos disputados. Na final, as meninas acabaram sendo derrotadas por Mariana Widholzer e Vanessa Cunha por dois sets a zero, com um duplo de 6 a 2.

OUTRO RESULTADO

Na quarta (27), Isabelli e Julia e voltaram a quadra para a disputa do BT10 Gravataí 2. A competição Feminina contou com a participação de 10 duplas. Novamente entrando direto nas quartas, as osorienses chegaram até a semifinal, onde voltaram a perder para Vanessa Cunha, desta vez jogando ao lado de Daniela Bozko, por 2 a 0 (duplo 7×5). Vanessa e Daniela acabaram sendo as campeãs, derrotando Clara Gertz e Luiza Meine no Super Tie por 11 a 9.

Após os resultados, as atletas de Osório se pronunciaram em suas redes sociais: “Infelizmente, não estávamos nos nossos melhores dias dentro de quadra. Mas, seguimos aprendendo e evoluindo a cada Torneio”, afirmou Belli. “Não conseguimos dar nosso melhor, mas valeu a parceria. Vamos com tudo para as próximas competições”, declarou Julia.

Nesta sexta-feira (29), as osorienses voltam a quadra para a disputa do BT50 Gravataí. Os jogos se estenderão até o final de semana, com a decisão do título marcada para domingo (31). Paralelamente, será disputado o VI Radar Challenger Cup de Beach Tennis. A competição contará com centenas de atletas, incluindo sete de Osório.

CRÉDITO: Divulgação

Vereadores aprovam Projeto que determina Plano Plurianual para os próximos quatro anos

Vereadores aprovam Projeto que determina Plano Plurianual para os próximos quatro anos

PMs passam por curso de capacitação

PMs passam por curso de capacitação

Ônibus pega fogo na BR-101

Ônibus pega fogo na BR-101