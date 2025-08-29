Ônibus pega fogo na BR-101

OSÓRIO – Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na noite de quarta-feira (27), após um ônibus pegar fogo na BR-101. De acordo com o CBM, o veículo da empresa Transflor estaria trafegando na altura do quilômetro 74 da rodovia, na localidade de Sertão, quando as chamas começaram.

No momento do ocorrido, dois passageiros e o motorista estavam no ônibus. Felizmente, os três homens conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos. Porém, o veículo ficou completamente destruído. A causa do incêndio não foi identificada. Mas, há indícios de que o fogo tenha iniciado após uma falha mecânica.

CRÉDITO: Divulgação

