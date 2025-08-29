Obras do restaurante do Campus do IFRS estão em andamento

OSÓRIO – A partir de maio de 2026, o Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) passará a contar com um Restaurante Universitário (RU). As obras estão sendo realizadas pela empresa M & C Brandão LTDA (Brasília-DF) e tiveram início no último dia 26/05. A previsão de conclusão é de 12 meses (um ano).

O novo espaço contará com 500 metros quadrados (m2) e capacidade para atender até 200 pessoas. Além de buffet e salão onde serão feitas as refeições, o projeto prevê a construção de uma cozinha completa, com áreas de recebimento de alimentos, câmara fria, setores de cocção, preparo e lavagem. O investimento é de R$ 2.029.711,21 (dois milhões vinte e nove mil setecentos e onze reais e vinte e um centavos), dinheiro repassado pelo Governo Federal.

