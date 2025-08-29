OBB vence primeira etapa da Liga de Basquete do Litoral Norte

OSÓRIO – O Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão) recebeu no domingo (24), a primeira etapa da Liga de Basquete do Litoral Norte (LBLN). A competição conta com equipes da região nas categorias Sub-13, 16 e 18, além da Adulta. No período da manhã, foram realizados amistosos com times compostos por atletas da categoria Sub-13.

Já a tarde, a disputa foi para valer com os confrontos da categoria Adulto. Osório Bíceps Basketball (Osório), Tytos Basquete (Capão da Canoa) e Basketball Never Stop – BNS (Cidreira) disputaram a competição em formato triangular (grupo único), onde jogaram entre si, sendo o campeão aquele que somasse o maior número de pontos. As partidas foram realizadas em quatro quartos de 10 minutos cada um. No final, os três times foram premiados com troféus e medalhas.

OBB Vs BNS

Na abertura da competição, os donos da casa atropelaram o time de Cidreira. Ao final do primeiro quarto, o OBB vencia por 23 a 06. Com a entrada dos reservas no 2º quarto, a equipe osoriense diminui o ritmo fazendo apenas 10 pontos. E, mesmo assim, conseguiu ampliar a vantagem no marcador, já que o BNS conseguiu zerar no quarto, terminando o placar em 33 a 06.

Com a volta dos titulares para o início da segunda etapa, o OBB abriu ainda mais vantagem, fazendo 57 a 12. Mesmo com o treinador Tales Becker rodando bastante o elenco, o time de Osório conseguiu fazer sua melhor pontuação no último quarto, somando 27 pontos. No final, o OBB derrotou o BNS pelo placar de 84 a 20.

FINAL ANTECIPADA

Após uma estreia tranquila, o OBB voltou a quadra para seu segundo e último jogo na competição. E, desde o início, a partida contra o Tytos se mostrou bem mais complicada. Em duelo equilibrado, os donos da casa tiveram dificuldade para furarem a defesa da equipe de Capão. Mesmo assim, o time osoriense terminou o primeiro quarto com cinco pontos de vantagem, vencendo por 15 a 10.

Em três minutos do segundo quarto a partida mudou. Após o OBB levar duas cestas seguidas, Heitor Colombo desperdiçou um dos dois lances livres e, na sequência, viu Luan acertar uma bola de três, virando o placar para o Tytos: 17 a 16. Aos 4min e 30seg, Tarta deu uma bela finta no marcador, antes de fazer a bandeja, colocando o OBB na frente: 18×17.

Aos 7min, Colombo teve a chance de ampliar a vantagem da equipe osoriense, mas converteu um dos dois lances livres, deixando o placar em 19 a 17. Próximo do final do segundo quarto, o Tytos conseguiu a virada, primeiro com Luan, em contra-ataque rápido e, em seguida, com Miguel, aproveitando um rebote embaixo da cesta. Perdendo de 21 a 19, o OBB teve a chance de empatar antes do intervalo, mas Tarta desperdiçou um lance livre, deixando o marcador em 21 a 20 para o time de Capão.

2º Tempo – O terceiro quarto começou lá e cá, com as duas equipes indo para a trocação. Com o OBB errando mais, aos 6min, Tales pediu tempo, quando o seu time perdia por três pontos (27 a 24). E a parada deu resultado, voltando melhor, a equipe osoriense virou a partida em 1min e meio, na bola de três de Maciel: 29 a 27. Entretanto, a vantagem não durou muito e logo no ataque seguinte o Tytos conseguiu a igualdade: 29 a 29. O lance gerou reclamação por parte do OBB, com direito a pedido de andada do atleta de Capão, o que não foi visto pela arbitragem.

A partir daí o clima esquentou. O OBB puxava contra-ataque, quando um dos árbitros parou a partida para atendimento a Marcos (Tytos) que ficou caído em lance de ataque do time caponense. Após alguns minutos, a partida seguiu e o Tytos chegou à virada na cesta de Vitor. No minuto final, Tarta teve a chance para igualar o marcador, mas assim como no segundo quarto, ele voltou a desperdiçar um dos lances livres, deixando o jogo em 31 a 30. Felizmente, Maciel acertou uma bola de três faltando menos de dois segundos, fazendo o 33 a 31 para o time de Osório.

O último quarto já começou com tudo. No primeiro minuto, Tarta e Plácido disputaram uma jogada na quadra de ataque do OBB e, após a marcação de ‘bola presa’, o atleta da equipe local deu um ‘chega para lá’ no adversário, lance que obrigou a arbitragem parar a partida para chamar a atenção dos dois atletas.

O jogo seguiu com o OBB segurando os ataques do Tytos, mas desperdiçando as chances para abrir vantagem no marcador, o que manteve a disputa em aberto. Até que Mário resolveu tomar conta da partida. Aos 5min e 30seg, ele acertou uma bola de três, descontando o placar para 39×38. Depois de Heitor errar uma cesta, na sequência, Mário virou a partida para o time de Capão: 40 a 39. Aproveitando os espaços na defesa do OBB, o camisa sete do Tytos acertou outra bola de três para fazer 43 a 39, faltando três minutos para o término do jogo.

No tudo ou nada, o OBB contou com o apoio da torcida para conseguir a virada. Faltando 40 segundos, o confronto estava empatado em 43 a 43, quando Maciel acertou uma bola de três, levando o Ginásio a baixo: 46 a 43. Não bastasse os pontos, ele recebeu um lance livre de bonificação.

O camisa 42 do OBB acabou errando o lance livre, mas Tarta converteu no rebote, fazendo 48 a 43. Com cinco pontos de vantagem faltando poucos segundos para o término no jogo, a equipe osoriense só segurou o tempo para garantir a vitória, a qual daria o título da 1ª etapa da LBLN para o Osório Bíceps Basketball.

VICE-CAMPEÃO

Depois da derrota, o treinador do Tytos resolveu rodar a equipe no duelo contra o BNS. E, mesmo sem fazer muito esforço, a equipe de Capão da Canoa conseguiu uma vitória tranquila para cima do time de Cidreira pelo placar de 62 a 19. Com o resultado, o Tytos terminou o triangular em 2º lugar, ficando com uma vitória em dois jogos. Já o Basketball Never Stop terminou na lanterna com duas derrotas.

SEM FINAL

Prevista para acontecer, a grande decisão da primeira etapa da LBLN na categoria Adulto, que iria ocorrer entre os dois primeiros do triangular, não pode ocorrer devido a programação ter se estendido no horário. Após concordância das três equipes, foi confirmado o título para o OBB, o vice-campeonato para o Tytos e a terceira colocação ficando com o BNS.

Time torrense do Tytos Basquete terminou na segunda colocação após conquistar uma vitória e uma derrota.

Disputa da primeira etapa da Liga de Basquete do Litoral Norte na categoria Adulto reuniu equipes de três municípios da região: Capão da Canoa, Cidreira e Osório.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues