Três acidentes são registrados no município

OSÓRIO – Mais uma vez a semana foi marcada por acidentes de trânsito no município. Na manhã de quarta-feira (27), uma mulher de 56 anos de idade foi atropelada por um automóvel Peugeot na região central da cidade. A colisão ocorreu no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Vinte e Quatro de Maio.

Segundo informações, o veículo seguia no sentido Centro – Bairro, quando acabou atingindo a pedestre que tentava atravessar a via. Bastante abalada, a motorista permaneceu no local durante toda ocorrência. A vítima foi socorrida pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com um ferimento leve na perna, ela se recusou ser levada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Os agentes do Corpo de Bombeiros (CBM) e da Brigada Militar (BM) também estiveram presentes no local do acidente. Os brigadianos auxiliaram os motoristas na circulação do trânsito, que teve parte da via interditada. Após a retirada do veículo e atendimento a vítima, o trecho foi liberado, voltando a funcionar normalmente.

Colisão entre carro e moto ocorreu na esquina do Supermercado Dalpiaz.

OUTROS ACIDENTES

Na tarde de quarta, uma motocicleta e uma Chevrolet Montana colidiram no Centro da cidade. A colisão ocorreu no cruzamento entre as Ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto, na esquina do Supermercado Dalpiaz. O condutor da moto e o motorista do carro ficaram feridos. Ambos foram socorridos pelo Samu e levados ao HSVP.

Também na tarde de quarta-feira, um Nissan Kicks acabou colidindo contra a placa de publicidade do Posto Maravilha, localizado em uma rua de acesso à BR-290 (Freeway). De acordo com a BM, o condutor do carro teria passado mal, quando perdeu o controle da direção, o que ocasionou o acidente. O homem, que não teve a idade divulgada, trata-se de um idoso. Ele estava acompanhado de uma mulher, também de idade. O casal foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital com ferimento leves.

Idoso teria passado mal antes de acabar colidindo em placa de posto de combustíveis.

