Suspeito de colocar fogo em residência é preso

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de terça-feira (26), após uma residência em Santo Antônio da Patrulha pegar fogo. O caso aconteceu na Rua Francelino Lopes Cardoso, na localidade de Cancela Preta. Imediatamente, os agentes foram até o local e começaram o trabalho para conter as chamas.

Conforme o CBM, durante os trabalhos, um cachorro acabou sendo resgatado. O animalzinho foi encontrado dentro do imóvel, preso por uma corrente. Além disso, nenhuma pessoa ficou ferida. Já a casa foi totalmente destruída devido ao incêndio. Devido ao ocorrido, uma mulher de 74 anos de idade, acionou a Brigada Militar (BM). Conforme a BM, a idosa relatou aos Policiais Militares (PMs) que após ameaças, o próprio filho teria colocado fogo na casa onde morava.

Além disso, o homem, de 44 anos, também ameaçou incendiar um imóvel ao lado da residência queimada, onde a mulher mora com o filho mais novo. Depois de buscas na região, o suspeito foi localizado e preso. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de SAP para registro de ocorrência.

CRÉDITO: CBM