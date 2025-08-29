Traficantes são presos no Litoral

Policiais apreenderam dinheiro, objetos e dezenas de porções de drogas em Osório.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na segunda-feira (25), três pessoas foram presas durante ações distintas na região. As prisões ocorreram nos municípios de Osório e Torres.

Em Osório, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Albatroz, quando um indivíduo de bicicleta tentou fugir ao avistar a viatura. Em trabalho rápido dos Policiais Militares (PMs), o sujeito foi capturado. O homem, de 29 anos, foi detido em flagrante carregando 53 pedras de crack, um aparelho celular e mais de 70 reais em dinheiro.

Ainda na cidade osoriense, os brigadianos receberam informações de que um automóvel VW/Gol estaria sendo utilizado para a tele-entrega de drogas. Após buscas, os PMs conseguiram localizar o veículo suspeito trafegando no bairro Caravágio e efetuaram a abordagem. No carro foram encontradas 30 gramas (g) de cocaína. Além do material ilícito, os PMs também recolheram uma cartela de medicamento controlado, um celular, 132 reais e o veículo. O motorista, de 32 anos, acabou sendo preso.

Já em Torres, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) apreenderam 112,7 quilos de maconha tipo skunk. De acordo com a BM, os entorpecentes seriam transportados por um Hyundai HB20 para Minas Gerais (MG). O veículo foi encontrado estacionado em frente a um hotel da cidade, localizado no bairro Campo Bonito. Durante a ação, um homem de 27 anos, natural de MG, foi detido, tendo o seu celular confiscado.

Mais de 100kg de drogas foram encontrados em HB20 estacionado em frente à hotel de Torres.

PRISÃO EM CAPÃO

Na noite de terça (26), os agentes do 2º BPAT prenderam mais um homem por tráfico na região. Após receberem informações de que uma motocicleta Yamaha/XRE estaria sendo utilizada para entregar entorpecentes em Capão da Canoa, os PMs realizaram buscas e localizaram o veículo no bairro Zona Nova.

A moto estava sendo conduzida por um homem de 21 anos, o qual já tinha antecedentes por posse e tráfico de drogas. Ele foi preso carregando duas porções de cocaína e 11 de maconha. Além do material ilícito, os policiais também apreenderam um celular e o veículo utilizado pelo sujeito.

Ação em Capão da Canoa apreendeu drogas, celular e uma motocicleta.

OPERAÇÃO

Na quarta-feira (27), a Brigada Militar, por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. A ação visa combater os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), assim como o tráfico de drogas, na região.

Ao todo, cinco homens foram presos durante ações em Balneário Pinhal, Capão da Canoa e Cidreira. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam: quatro porções de cocaína, 12 porções de maconha, 110 pedras de crack, cadernos de anotações do tráfico, balanças de precisão, celulares, entre outros objetos, além de um automóvel VW Gol e cerca de 650 reais em dinheiro.

Todos os criminosos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer a disposição da Justiça.

Policiais apreenderam dinheiro, objetos, dezenas de entorpecentes e um carro durante Operação realizada no Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITOS: BM