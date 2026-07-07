PC prende homem suspeito de assaltar pedestre

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) durante ação realizada na sexta-feira (3), na cidade de Mostardas. Segundo a PC, o indivíduo é suspeito de ter assaltado um pedestre. O crime ocorreu no último dia 20 de junho, na região central do município. Na ocasião, a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida por dois homens armados abordos de um automóvel. Após ameaçarem o pedestre, a dupla fugiu, levando uma jaqueta e um boné.

Durante as investigações, a PC identificou um possível suspeito de envolvimento no assalto, sendo expedido um mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido no final da semana passada. No endereço, os policiais encontraram os pertences da vítima. Diante da situação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.