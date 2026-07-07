Acidentes são registrados em Osório

Caminhonete colidiu em árvore às margens da RSC-101.

OSÓRIO – A ‘Série’ de acidentes de trânsito seguidos no Município parece não ter fim. Na última terça-feira (30/06), uma caminhonete Fiat Strada de cor branca trafegava pela RSC-101, no trecho de Passinhos, quando o seu motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma árvore localizada às margens da rodovia.

Na manhã de quinta (2), foi registrada outra colisão, desta vez na altura do quilômetro 22. Um Volkswagen Jetta retornava de Palmares do Sul quando saiu da pista após sofrer uma pane mecânica. O veículo também acabou batendo em uma árvore antes de parar. Nos dois casos, felizmente, não houve nenhum ferido, havendo sido registrados apenas danos materiais nos carros.

Carro seguia no trecho de Passinhos quando sofreu pane mecânica.

OUTROS ACIDENTES

Na manhã de sexta-feira (3), ocorreram mais dois acidentes na cidade. No Centro, um Volkswagen SpaceFox e um Fiat Strada colidiram no cruzamento das Ruas Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. Já na ERS-389 (Estrada do Mar), um Chevrolet Celta foi parar em uma área de vegetação após seu condutor perder o controle da direção. Nos dois casos, os envolvidos não sofreram ferimentos.

Colisão entre dois veículos ocorreu na região central da cidade.

CRÉDITOS

Divulgação