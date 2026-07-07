Estudantes da Ângelo Gamba são finalistas na Olimpíada Nacional de História

OSÓRIO – Entre os dias 29 e 30 de agosto, a cidade de Campinas (SP) receberá a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). Ela é organizada pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e conta com a participação de estudantes do sétimo ao nono ano do Ensino Fundamental, assim como do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

Em sua 18ª edição, o concurso conto com a inscrição de 64,1 mil equipes de todo o país, sendo 1.297 do Rio Grande do Sul. Após passarem por uma Comissão Avaliadora, 353 foram classificadas para a grande final, incluindo quatro do Estado. Entre elas está a equipe ‘Só Não Seja Genérico’, composta pelos alunos do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ângelo Gamba: Ariane Firme Moro, Davi de Oliveira Colombo e Lucas Griebeler. O triou conquistou a vaga após ganhar a Medalha de Ouro na Fase Estadual.

Além deles, outra equipe do colégio localizado no distrito da Borússia também teve destaque na ONHB. Formada pelos estudantes do 8º ano Alana de Oliveira Prestes Luiz, Julia Vigando Dias Dada e Maria Sophia de Almeida Lopes, a equipe ‘As Neurolíticas’ conquistou a Medalha de Prata entre os participantes do RS.

REUNIÃO

Acompanhados do professor de História e do diretor da instituição de ensino, Everton Kauer, o grupo esteve reunido com o prefeito Romildo Bolzan Júnior e com o secretário de Educação da cidade, Marcelo Reis. O encontro ocorreu no Gabinete do Prefeito, durante a última terça-feira (30/06).

Na ocasião, foi pedido auxílio para que os jovens possam viajar para a cidade paulista. Ao que tudo indica, o Executivo irá encaminhar um Projeto de Lei (PL) a Câmara de Vereadores do Município autorizando o pagamento de patrocínio para a viajem dos estudantes.

Estudantes, professor e diretor do colégio da Borússia participaram de reunião com o prefeito Romildo e o secretário Marcelo.

CRÉDITO

PMO