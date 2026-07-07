Definidos novos campeões do JEO

OSÓRIO – Dando continuidade aos Jogos Escolares do Município (JEO), o Ginásio Rutílio Kestering (Cirão) recebeu na quinta-feira (2) a disputa do Futsal Infantil Feminino. Ao todo, cinco escolas jogaram entre si, em grupo único, avançando as duas melhores para a grande final. As partidas foram realizadas em dois tempos de oito minutos cada.

Invicto, o Adventista garantiu a vaga na decisão após o empate em 1 a 1 contra o Dezesseis de Dezembro, no último jogo da manhã. Já pela tarde, o 16 precisava vencer o Mirko Lauffer para se classificar e conseguiu um triunfo por 2 a 0. Com o resultado, o Dezesseis terminou na segunda posição com oito pontos (duas vitórias e dois empates), dois a menos que o líder Adventista, que chegou aos 10 pontos após aplicar uma goleada de 15 a 0 para cima do Mirko, o qual terminou em 4º com três pontos.

A terceira posição ficou com o Professor Milton Pacheco, com seis pontos. Precisando vencer o colégio Marquês de Herval, o Ciep fez 4 a 0, com quatro gols de Ana, sendo três deles marcados ainda no primeiro tempo. Já o último saiu faltando 40 segundos para o término do jogo, onde a camisa 07 acertou um chute cruzado. Com a derrota, o Marquês terminou em último, com um ponto, sendo a única escola a não vencer na competição.

FINAL: No duelo dos invictos, o Adventista não deu chances para o Dezesseis. Em cima desde o começo, o colégio abriu o marcador aos três minutos de partida. Manu chutou, Érika defendeu. No rebote, Manu finalizou de novo, a bola tocou na trave e entrou devagarinho para o fundo das redes.

Mesmo com a vantagem, o Adventista seguiu em cima. Aos 4min, Manu recebeu na frente, passou pela marcação e tocou na saída da goleira, mas para fora. No minuto seguinte, em escanteio cobrado para trás, Anita chutou de primeira e a bola foi por cima do gol. Já aos 6min, Marina chutou no canto e Érica fez boa defesa. Só que no escanteio, Marina recebeu de Renata e chutou cruzado para fazer 2 a 0.

O Adventista seguiu pressionando na segunda etapa. Com 10 segundos, Marina finalizou e Érica defendeu com o pé. Na sequência, Marina arriscou outro chute e a goleira do Dezesseis defendeu. Renata ainda tentou no rebote, mas Érica segurou firme, salvando a sua equipe.

A goleira seguiu fazendo boas defesas até que, aos 2min e 30seg, após jogada de Manu, Marina acertou outro chute cruzado para marcar o 3 a 0. Trinta segundos depois saiu o quarto gol do Adventista. Renata roubou a bola de Lara e tocou para as redes: 4 a 0. Sem fazer muita força, o Adventista teve chances para ampliar, mas sem êxito.

Já a melhor chance do 16 saiu no minuto final. Em cobrança de falta frontal, o chute de Lara acabou indo por cima do gol. E, a partida terminou mesmo com vitória do Adventista por 4 a 0. Com o resultado, a escola segue como a única tendo vencido todas as modalidades disputadas na categoria Infantil.

Lembrando que o Adventista por se tratar de um colégio particular não disputa os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). No caso do Futsal Infantil Feminino, quem representará Osório na fase da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) será o Dezesseis de Dezembro.

INIÍCIO DO JUVENIL

Na sexta (3), foi iniciado a categoria Juvenil com a disputa do Basquete Masculino. Depois de problemas com Albatroz (não compareceu) e Maria Teresa Vilanova Castilhos – Polivalente (falta de atletas), apenas quatro colégios acabaram jogando a modalidade. Eles jogaram entre si, em grupo único, avançando os dois melhores para a decisão do título. Os jogos ocorreram em dois períodos de 12min cada.

Se sobressaindo sobre o Prudente de Morais, Adventista, Instituto Federal (IFRS) e Ildefonso Simões Lopes (Rural) terminaram empatados com duas vitórias e uma derrota. Após muita indefinição de como seria definido o Saldo de Pontos das equipes, foi escolhido excluir as partidas contra o Prudente. Empatados com saldo +2, Adventista e IFRS avançaram para a final. Já a Rural, com saldo -4, ficou na terceira colocação.

FINAL: A partida iniciou com as duas equipes nervosas, com inúmeros erros dois lados. A primeira cesta só saiu aos 4min e 30seg de jogo, quando Peixoto fez boa infiltração, abrindo o placar para o IFRS. Além dos pontos, eleconverteu o lance livre, fazendo 3 a 0 no marcador.

Na sequência, Davi ampliou para 5 a 0. Estourando o limite de faltas na primeira metade do quarto, o Adventista só não se complicou ainda mais no confronto por que o IFRS acabou desperdiçando três lances livres seguidos, sendo um com Davi e dois com Guilherme Benfica.

A primeira cesta do Adventista só saiu aos 7min e 30seg, no chute de três de Pietro: 5 a 3. Mas a resposta do IFRS foi imediata, com uma bola de três Davi: 8×3. Mais eficiente no ataque, o IFRS fez 12 a 5 no arremesso de Benfica, indo para o intervalo com sete pontos à frente.

2º Tempo: A segunda etapa também iniciou com erros dos dois colégios. Até que Benfica, driblou o marcador e acertou uma cesta de dois pontos, fazendo 14 a 5. O Adventista tentou reagir na bola de três de Pietro, mas acabou levando o 14×8 no chute de três de Henrique.

Aos 4min, Pietro resolveu chamar a responsabilidade e trouxe o Adventista para a partida. Depois de acertar uma bola de dois, o camisa 11 tabelou com Lucas e chutou de três, descontando o placar para 17 a 13. Aos 6min, Kadu teve a chance para diminuir ainda mais a vantagem do IFRS. Após desperdiçar dois lances livres, ele recuperou a bola e arremessou, mas acabou parando no aro.

Já aos 7min, o Adventista teve mais dois lances livres ao seu favor. Depois de fazer o primeiro, Joaquim errou o segundo lance, deixando o marcador em 17×14. A partida ficou aberta, mas ambas as equipes não conseguiam mudar o placar, com a maioria dos arremessos parando no aro.

Nos instantes finais, Peixoto (IFRS) teve a chance para matar o jogo, mas embaixo da cesta, acabou errando. Nos últimos 15 segundos, o Adventista ainda teve duas chances com Joaquim e Lucas, mas a bola insistia em não cair. E, a partida terminou mesmo com vitória do Instituto Federal por 17 a 14, resultado que confirmou o título do Basquete Juvenil Masculino para a instituição.

Escola Adventista se sagrou campeã do Futsal Infantil Feminino ao golear o Dezesseis de Dezembro na final pelo placar de 4 a 0.

Após vice-campeonato do Futsal Infantil Feminino, Dezesseis de dezembro irá representar Osório na fase da 11ª CRE do Jergs.

Colégio Prof. Milton Pacheco (Ciep) terminou em terceiro lugar no Futsal Infantil Feminino.

Instituto Federal se sagrou campeão do Basquete Juvenil Masculino após derrotar o Adventista pelo placar de 17 a 14.

Colégio Adventista ficou com o vice-campeonato do Basquete Juvenil Masculino após ser derrotado pelo IFRS na final.

Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) terminou na terceira posição do Basquete Juvenil Masculino.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues