Sessão da Câmara terá votação de quatro Projetos

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá nesta terça-feira (7) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. Entre as pautas discutidas na Ordem do Dia, serão votados quatro Projetos de Lei (PLs). Entre eles, está o de no 062/2026. De autoria do Executivo, o texto determina a criação do Centro Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Cembea).

O PL, assim como os demais texto, está disponível em sua íntegra no site da Câmara de Vereadores (www.camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea na Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara. A matéria completa da Sessão você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta-feira (10).

Votação dos PLs irá ocorrer durante Sessão na noite desta terça (17).

CRÉDITO

Ascom CMVO