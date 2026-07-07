Prefeitura realiza obras na cidade

Ação da Operação Tapa-Buracos ocorreu junto as paradas de ônibus da ERS-030.

OSÓRIO – Dando continuidade ao cronograma de manutenção, a Secretaria de Obras e Saneamento e Trânsito realizou uma série de trabalhos ao longo da última semana.Na quarta (1), foi realizada a limpeza da Praça João Carvalho. Ela fica localizada junto à passarela da BR-101, na região central da cidade.

Além disso, também houve corte de grama e poda no trecho do viaduto e da rótula de acesso ao distrito da Borússia. Já na quinta-feira (2), os trabalhos ocorreram junto asparadas de ônibus da ERS-030, no bairro Laranjeiras. No trecho ocorreu a Operação Tapa-Buracos, com o nivelamento da pista para evitar o acúmulo de água.

Funcionários da prefeitura realizaram limpeza embaixo do viaduto localizado em trecho da BR-101.

CRÉDITOS

PMO