Idoso morre em acidente na ERS-494

Um acidente com morte foi registrado na manhã de sábado. A colisão envolvendo dois automóveis ocorreu na altura do quilômetro sete da ERS-494, no município de Morrinhos do Sul. De acordo com o Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM), um Honda Fit seguia por uma estrada quando resolveu acessar a rodovia e acabou colidindo contra um Fiat Strada que seguia em direção a Três Cachoeiras.

O condutor do Fit, de 83 anos de idade, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande (SC). Infelizmente, o idoso, o qual não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Já o motorista e a passageira do outro veículo foram levados ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde seguem internados em estado grave.

Vítima estava em um dos carros envolvidos em colisão em Morrinhos.

CRÉDITO

CPRv/BM