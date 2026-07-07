Idoso morre em acidente na ERS-494
Um acidente com morte foi registrado na manhã de sábado. A colisão envolvendo dois automóveis ocorreu na altura do quilômetro sete da ERS-494, no município de Morrinhos do Sul. De acordo com o Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM), um Honda Fit seguia por uma estrada quando resolveu acessar a rodovia e acabou colidindo contra um Fiat Strada que seguia em direção a Três Cachoeiras.
O condutor do Fit, de 83 anos de idade, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande (SC). Infelizmente, o idoso, o qual não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Já o motorista e a passageira do outro veículo foram levados ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde seguem internados em estado grave.
CRÉDITO
CPRv/BM