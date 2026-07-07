Homem é preso por maus-tratos

Animal foi resgatado no balneário Presidente, na cidade de Imbé.

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GMI

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) realizava patrulhamento de rotina durante atarde de quinta-feira (2), quando flagrou uma carroça trafegando pelo balneário Presidente. De acordo com a GMI, o veículo era puxado por um cavalo bastante debilitado. Muito magro e com alguns ferimentos, o equino estava sendo agredido por um homem, o qual utilizava um relho para que ele continuasse o trajeto.

Diante da situação, os agentes efetuaram a abordagem. O indivíduo foi preso por maus-tratos e levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência. Já o animal foi recolhido e encaminhado para receber tratamento veterinário.

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Relho utilizado para agredir animar foi apreendido pelos guardas.

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PC