Dupla é presa por violência doméstica

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de sábado (4), após receber informações de que uma mulher estaria sendo perseguida pelo ex-namorado. A ocorrência foi registrada no Centro de Imbé. Segundo a BM, a vítima, de 28 anos, relatou que o homem, de 41 anos, havia a seguido do seu local de trabalho até sua casa.

Sem aceitar o término do relacionamento, o sujeito fazia constante ameaças à sua ex. Com uma medida protetiva em seu nome, o indivíduo foi abordado saindo de uma casa. Ele foi detido em flagrante e levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí.

OUTRA PRISÃO

Ainda na noite de sábado, os Policiais Militares (PMs) foram acionados para atenderem um caso de violência doméstica no bairro Dunas, em Torres. No imóvel, os brigadianos prenderam um homem que teria agredido a sua madrasta, de 45 anos. Conforme a BM, o sujeito estava sob efeito de álcool e acabou confessando o crime.

O indivíduo, de 26 anos, teria relatado a mulher que havia furtado uma bicicleta junto com a filha da vítima, uma adolescente. Após relatar o crime, deu-se início a uma discussão. No calor do momento, o homem passou a xingar a madrasta, que lhe deu um tapa. Diante da situação, o sujeito revidou, dando uma cabeçada na madrasta.

Com o golpe, a mulher sofreu um corte no nariz e uma fratura parcial em um dos dentes. Mesmo com um corte da testa, o agressor chegou a fazer ameaças de morte caso a Polícia fosse acionada. Mesmo assim, a vítima chamou a Brigada, que efetuou a prisão. O homem foi conduzido à DP de Torres.

Depois de serem ouvidos pelos policiais, os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional.