Patram apreende quatro quilos de camarão

Na madrugada de quarta-feira (29), os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) flagraram um homem praticando pesca ilegal na Ponte do Camarão, em Tramandaí. De acordo com a Brigada Militar (BM), o indivíduo estaria utilizando uma tarrafa com malha de 20 milímetros, objeto proibido para pesca. Além do apetrecho, os policiais também apreenderam quatro quilos de camarão.

Diante dos fatos, o sujeito foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. O camarão foi doado ao Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) e servirá de alimento para os animais em tratamento. Já o objeto apreendido foi recolhido e levado para descarte.

CRÉDITO: Patram