Parceria entre prefeitura e Uergs projeta construção de novo Campus

OSÓRIO – Na terça-feira (28), o prefeito Romildo Bolzan Júnior e o secretário de Educação do município, Marcelo Reis, estiveram reunidos com representantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). Durante o encontro foi definida uma parceria entre a prefeitura e a instituição de ensino para promover a formação continuada de professores da Rede Municipal de Educação.

Conforme o Executivo, a parceria entre as duas já existe há quase sete anos, por meio da Lei Municipal no 6.015, de 27 de março de 2018. A Lei estabelece que a prefeitura ceda o terreno localizado ao Centro Esportivo Professor David Fleck (Vila Olímpica) para a construção do Campus da Uergs.

CRÉDITO: PMO