Osório recebeu abertura do Campeonato Gaúcho de Enduro

OSÓRIO – O distrito da Borússia recebeu no último sábado (25), o 22º Enduro de Verão de Regularidade. A prova marcou a abertura do Campeonato Gaúcho e da Copa Spinelli/Borússia de Enduro Regularidade e contou com dezenas de pilotos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Entre os vencedores, destaque para três pilotos da casa: Mauro Souza (Maurão), campeão na Over 45; Marcos Freitas (Marcão), vice-campeão na Intermediária; e Lázaro Souza, vencedor na categoria Estreante. A seguir veja o campeão em cada categoria:

CAMPEÕES

Graduado: Eduardo Veneroso (Canoas);

Over 35: Charleu Spricigo (Teutônia);

Over 45: Maurão Souza (Osório);

Over 50: Genoar Giordani (Nova Palma);

Over 55: Raul Kriedte (São Leopoldo);

Intermediária: Erton Muller (Candiota);

Novatos: Leandro Hahn (Bagé);

Estreante: Lázaro Souza (Osório).

