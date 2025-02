Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Entre segunda (27) e quarta-feira (29), a praia de Xangri-lá recebeu a quarta etapa do Circuito de Verão Sul Brasileiro de Beach Tennis. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e contou com aproximadamente 50 atletas do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, teve osoriense subindo no pódio.

Na categoria Sub-16 Feminina, o título foi definido em um triangular, onde as duplas jogavam entre si, sendo a campeã aquela que somasse mais pontos. No final, as osorienses Isabelli Camargo e Júlia Simoni ficaram com o vice-campeonato, tendo vencido uma partida e perdido a outra.

Na decisão, as meninas acabaram perdendo para a dupla de Porto Alegre, formada por Clara Gertz e Luiza Meine pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 4×1 e 4×2. Com o resultado, a dupla porto-alegrense ficou com o título, já que venceu os dois jogos disputados.

Já na Sub-16 Masculina, sete duplas disputaram a categoria. O osoriense Davi Lessa e o parceiro João Gabriel Pereira (Poa) também ficaram na segunda colocação. Na final, eles foram derrotados por Tiago Busato (Poa) e Lorenzo Bonato (Novo Hamburgo) por 2 a 0 (4×3 e 4×1).

João Gabriel (Poa) e Davi ficaram em 2º na Sub-16 Masculina.

OUTROS RESULTADOS

Na Sub-14 Feminina, cinco duplas disputaram o troféu de primeiro lugar. Elas jogaram entre si, em grupo único, sendo a campeã aquela que somasse mais pontos. A osoriense Bruna Osório e a parceira Maria Valentina Kramer (Porto Alegre) acabaram vencendo duas partidas e perdendo as outras duas. Elas terminaram empatadas com outras duas duplas, porém, nos critérios de desempate, acabaram terminando na 4ª colocação. Com quatro vitórias em quatro jogos, as campeãs da categoria foram Clara Nunes (Eldorado do Sul) e Rafaela Schwertz (Santa Cruz do Sul).

CRÉDITOS: Divulgação