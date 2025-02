Pedestre é atropelado na ERS-030

Um acidente foi registrado na noite de segunda-feira (27), em Santo Antônio da Patrulha. Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados após um homem ser atropelado por um automóvel na altura do quilômetro 42 da ERS-030. A vítima, que não teve a identidade e a idade divulgadas, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e levada para o Hospital de SAP. Já o condutor do carro, acabou fugindo sem prestar socorro e está sendo procurado pela Polícia.