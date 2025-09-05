Patinadores de Osório são destaques em competição nacional

Entre os dias 29 e 31 de agosto, a cidade de Campinas (SP) recebeu a terceira e última etapa do Grand Prix (GP) Nacional de Patinação. A competição reuniu mais de 400 atletas de 20 clubes de cinco estados brasileiros. Uma das representantes do Rio Grande do Sul foi a JGB, de Capão da Canoa. Entre os premiados da Escola do Litoral, destaque para dois osoriense: Augusto Weiand e Lívia Ribeiro Weiand. Pai e filha conquistaram medalha nas categorias Família e Livre. Além disso, a menina de nove anos também subiu ao pódio na categoria Duo.

CRÉDITO: Divulgação