Polícia prende suspeito de estelionato

A Polícia Civil (PC) prendeu em Tramandaí durante a terça-feira (2), um homem suspeito de ter cometido estelionato. Conforme o delegado Alexandre Souza, o indivíduo, de 32 anos, oferecia imóveis aquém do valor de mercado. A PC ficou sabendo do caso após uma vítima procurar a Delegacia da cidade depois de ter desconfiado da negociação de um imóvel.

Ainda segundo Souza, o comprador relatou que chegou a pagar ao sujeito R$ 5,9 mil como ‘sinal’ para a compra e teria que efetuar um segundo depósito no valor de 15 mil reais, o qual não foi realizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a PC já deu início as investigações.

Há suspeita é de que mais vítimas tenham caído no golpe imobiliário. A Polícia agora trabalha para tentar identificar possíveis comparsas do preso, que tenham participado do esquema. Vale ressaltar que o criminoso seguirá preso enquanto for realizado o inquérito.