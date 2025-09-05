Polícia realiza ação de combate ao furto de cabos

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de terça-feira (2), em Tramandaí, uma ação de combate ao crime de furto de cabos de energia elétrica e telefonia. Os trabalhos ocorreram após a Polícia identificar um homem que utilizava uma empresa de serviços de internet como fachada para a retirada ilegal dos fios de cobre, os quais seriam, futuramente, revendidos.

Ao todo, quatro estabelecimentos localizados nos bairros Centro e São Francisco foram vistoriados. Conforme a PC, em um dos locais foram apreendidos 22,5 quilos de fios e 10 baterias da concessionária Oi. Além disso, também foram encontrados uma arma de fogo, 50 munições e um carregador. Todo o material foi recolhido e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. É válido ressaltar que o proprietário não se encontrava no local durante a ação e segue sendo procurado.

CRÉDITO: PC