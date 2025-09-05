Suspeito de matar adolescente é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na segunda-feira (1), Marlon Leite de Souza. O homem, de 29 anos, estava foragido da Justiça e acabou se entregando na Delegacia de Polícia (DP) de Montenegro. O indivíduo é o principal suspeito do assassinato de Kauanne Mesquita dos Santos.

A adolescente de 16 anos, ex-namorada de Marlon, foi morta a tiros em frente à residência onde morava com a mãe, em Capão da Canoa. O feminicídio foi registrado na madrugada do dia 28 de agosto, na Rua Nicarágua, no bairro Zona Norte. A menor chegou a ser socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Santa Luzia, em Capão. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

Após ser informada dos fatos, a Polícia passou a investigar o crime. Na última sexta-feira (29/08), o delegado Marco Swirski pediu para que fosse expelido um mandado de prisão contra o suspeito, sendo cumprido no início desta semana. Segundo ele, após o crime Marlon teria fugido para Santa Catarina, mas acabou voltando para o Estado, onde permaneceu escondido até se apresentar a PC. Conforme Swirski, a decisão de se entregar partiu da família do acusado, com medo de represália por parte da comunidade.

Durante depoimento, Marlon afirmou ter agredido Kauanne durante o relacionamento do casal. Porém, a vítima nunca registrou nada a Polícia. Além do assassinato, o homem também é acusado de tentativa de feminicídio. De acordo com a PC, ele teria atirado contra a mãe de Kauanne, quando ela foi espiar na janela para ver o que havia acontecido. Por sorte, a mulher não se feriu. Após ser ouvido, Marlon foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre, onde seguirá detido.

