Traficante é preso na Interpraias

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram acionados na tarde de segunda-feira (1), após receberem informações de que um estaria transportando drogas em um automóvel Fiat Uno de cor vermelha. Imediatamente, os guardas realizaram buscas na região e conseguiram localizar o veículo suspeito trafegando pela ERS-786 (Interpraias), no balneário de Albatroz.

Conforme a GMI, o condutor do carro, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas acabou sendo abordado. No interior do Uno foram encontradas porções de maconha e cocaína. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada ocorrência.