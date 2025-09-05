Oito pessoas são detidas por tráfico no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na madrugada de terça-feira (2), após receberem informações de que um automóvel VW Gol estaria transportando entorpecentes no município de Imbé. Após buscas, o veículo suspeito foi abordado trafegando pela praia de Mariluz.

No carro, os Policiais Militares (PMs) encontraram três pedras de crack, 378 porções de cocaína, 3,2 mil embalagens para guardar o material ilícito, além de três balanças de precisão e dois aparelhos celulares. Uma mulher, de 41 anos, e um homem, de 43 anos, que estavam no Gol, foram presos em flagrante.

AÇÕES EM OSÓRIO

Durante a terça, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) aprenderam um adolescente e prenderam dois homens durante ações de combate ao tráfico na cidade de Osório. O menor, de 16 anos, foi abordado no distrito de Mariápolis. Com os PMs recolheram 52 pedras de crack, uma faca, uma balança de precisão e dinheiro.

Já os outros indivíduos, de 22 e 23 anos, respectivamente, foram presos no bairro Medianeira carregando 51 porções de entorpecentes, sendo duas de maconha, sete de cocaína e 42 de crack. Além disso, também foram apreendidos objetos, incluindo dois celulares e um valor em dinheiro.

Policiais apreenderam dinheiro, objetos e mais de 100 porções de drogas em Osório.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de quarta-feira (3), os agentes do 2º BPAT prenderam um homem no bairro Sambaqui, em Xangri-lá. O indivíduo, de 25 anos, acumula passagens por lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico. Durante a ação foram apreendidos: 27 porções de maconha, 49 pedras de crack e seis reais em dinheiro.

Homem foi preso em Xangri-lá carregando dinheiro e 76 porções de entorpecentes.

Na noite de quarta, mais duas pessoas foram presas pelo 2º BPAT. Um homem de 37 anos foi detido no Centro de Xangri-lá com quatro porções de maconha, oito porções de cocaína e 515 reais. Já em Capão da Canoa, outro homem, de 24 anos, foi detido em posse de 205 porções de entorpecentes. Ao todo, os policiais apreenderam: 13 porções de maconha, 33 de crack e 159 de cocaína, além de um celular e uma nota de 10 reais.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde irão permanecer a disposição da Justiça.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, celular e mais de 200 porções de drogas.

CRÉDITOS: BM