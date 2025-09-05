Osorienses vencem Torneio Porto Sports

Entre os dias 28 e 31 de agosto, Palmares do Sul recebeu o Torneio Porto Sports de Beach Tennis. A competição reuniu centenas de atletas de toda a região. E, mais uma vez, teve osorienses subindo no ponto mais alto do pódio.

Na Feminina B, nove duplas disputaram o título. Após belos confrontos, na grande decisão, as osorienses Ciba Hussein e Scheron Gamba derrotaram Luiza Araújo e Priscila Alves por 7 a 5. A Feminina D/C também contou com nove duplas. Na final, Alice Lima e Luana Fermiano se sagraram campeãs ao baterem Juliana Pereira e Tainá santos de virada pelo placar de 6 a 4. Já na Masculina C (nove duplas), em final com duplas de Osório, Cavalo e Marcão venceram Marcos Araújo e Tairon Maciel por 6 a 3.

OUTROS RESULTADOS – Na Masculina B/C (15 duplas), Inri Morales e Tairon Maciel acabaram ficando com o vice-campeonato após tomarem 6 a 0 de Carlos Ferreira e Rafa Cunha.

Scheron e Ciba venceram a categoria Feminina B.
Luana e Alice foram campeãs da Feminina D/C.
Pódio da Masculina C: Campeões Cavalo e Marcão e vice-campeões Marcos e Tairon.
Inri e Tairon ficaram em 2º na Masculina B/C.
CRÉDITOS: Divulgação

