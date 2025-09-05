Atletas do Litoral vão disputar Copa das Federações de Beach Tennis

Na noite de segunda-feira (1), foram conhecidos os nomes que irão defender o Rio Grande do Sul na Copa das Federações de Beach Tennis deste ano. A competição será realizada em novembro, na cidade de Fortaleza (CE), e irá reunir atletas das 27 unidades federativas brasileiras.

O anúncio dos convocados foi dado pelos treinadores da Seleção do RS, durante uma live transmitida em uma rede social da Federação Gaúcha da modalidade (FGBT). Ao todo, foram escolhidos quatro atletas por categoria nos naipes Masculino e Feminino. Foram selecionados os dois primeiros do Ranking, além de outros dois por critério técnico.

Na categoria Sub-16, as osorienses Isabelli Camargo e Julia Simoni, 6ª e 7ª colocada, respectivamente, no Ranking Profissional de BT no Estado, irão representar o município na competição. Assim como as duas, outro atleta de Osório, Davi Lessa, também fará parte do time Sub-16.

Os três estiveram presentes na edição passada do evento, a qual terminou com o título do RS. O Estado, por sinal, acumula quatro conquistas da Copa das Federações de Beach Tennis, tendo vencido também nos anos de 2019, 2018 e 2016. Vale ressaltar que essa é a terceira participação de Belli e Julia no evento. Em 2023, as meninas representaram o estado de Amazonas na categoria Sub-14.

FALAS DOS CONVOCADOS

“Estou imensamente feliz. É uma honra vestir as cores do meu estado e levar comigo toda a dedicação, esforço e amor pelo esporte. Juntos vamos conquistar o penta”, declarou Belli. “Mais um objetivo conquistado. E nada seria possível sem a minha parceira (Isabelli). Juntas conseguimos alcançar mais uma meta. Agora é continuar dando o nosso melhor para levar o nosso estado ao topo”, disse Julia. “É uma honra estar representando pela segunda vez consecutiva o meu estado, o que mostra minha evolução (no esporte). Estou muito orgulhoso. Agora é foco total rumo ao penta”, afirmou Davi.

Osorienses Isabelli Camargo, Julia Simoni e Davi Lessa irão representar o RS na categoria Sub-16.

FORA DA LISTA

Na expectativa de uma possível convocação para a Copa das Federações, a também osoriense Alice Lima está na lista de pré-convocados para os treinamentos em preparação para o Campeonato Brasileiro de Beach Tennis, evento marcado para acontecer em novembro na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo (ES). A jovem foi relacionada junto com outras cinco atletas na categoria Sub-12.

Fora da convocação, Alice participará de treinos em preparação para o Brasileiro de BT.

OUTROS CONVOCADOS

Além do trio de Osório, a Seleção do RS contará com mais dois atletas do Litoral Norte gaúcho na Copa das Federações. Um deles será Gustavo Moura, de Tramandaí, que irá representar o Estado na categoria B. “Muito feliz em representar o meu estado na Copa das Federações. Quem esteve comigo durante o processo sabe o quanto essa convocação foi cobiçada”, ressaltou o tramandaiense. Já Maria Antonia Nunes (Palmares do Sul), vai disputar a competição na categoria Sub-14. “É uma honra imensa poder representar o estado pelo 2° ano e fazer parte dessa família que é o time do Rio Grande do Sul”, pontuou a palmarense.

Gustavo Moura (Tramandaí) jogará a categoria B.

Maria Antonia (Palmares) irá disputar a Sub-14.

CRÉDITOS: Divulgação