OSÓRIO – No sábado (12), o Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva receberá a última etapa da Copa Metropolitana de Paleteada. O evento é realizado pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) do Litoral Norte e conta com apoio da prefeitura Municipal. Para se inscrever ou mais informações, entre em contato com Bianca Lemos, pelo telefone: (51) 99642-2496.