Osório recebe Tobata’s Park

OSÓRIO – No último sábado (5), o distrito de Aguapés foi palco de muita velocidade e adrenalina com o Tobata’s Park que recebeu duas provas de motociclismo. A segunda etapa do Big Trail Enduro Series (BITES) atraiu 40 entusiastas do motociclismo em seis categorias de Big Trails. Com um desafiador percurso de 127 quilômetros, os competidores enfrentaram um clima agradável, porém com serração marcante, resultando em solo levemente úmido, que intensificou ainda mais o desafio.

A categoria Big Pro, dedicada a motos de 750 a 1.198 cilindradas, foi palco de exibições de destreza dos pilotos. Danilo Schnetzler, pilotando sua Ducati Desert, garantiu a vitória, seguido de Antonio Carlos Tomasi e Isaias Fante. Na categoria Trails, a competição foi acirrada e Cristiano Matias se destacou com maestria em sua Kawazaki Versys 300, assegurando o primeiro lugar. Lucas Hahn Costay e Diego Dias completaram o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A categoria Big testemunhou pilotos enfrentando terrenos desafiadores e obstáculos naturais. Eduardo Grafulha na KTM690 conquistou a vitória, seguido por Gustavo Balbinotti e Alcenir Languer. Já na Heavy Pró, a resistência e determinação dos pilotos se destacaram. Leandro Krug, pilotando sua GS 1250, levou para casa o troféu de primeiro lugar. Maikel Raphaelli e Cleidson Dias completaram o pódio.

E ainda teve mais. Na categoria Big Feminina, Líbera Costabeber sagrou-se campeã, exibindo suas habilidades na Africa Twin DCT. Carolina Barbi Linhares conquistou o segundo lugar, enquanto Andreia Pasa ficou com a terceira posição. Já na categoria Trails Feminina, a piloto Celilia Kondo conquistou o título ao demonstrar sua destreza em sua Honda Tornado 250.

Pilotos tiveram que passar por diferentes obstáculos para conseguirem o troféu de campeão.

HARD ENDURO – Paralelamente, aconteceu a terceira etapa do Hard Enduro Brasil Series (HEBS), o Campeonato mais tradicional de Hard Enduro do país. Mais de 100 pilotos participaram das provas. A seguir veja a classificação em cada uma das categorias:

GOLD

1º – Rigor Rico

2º – Eduardo Presente Buhler

3º- Marlon Trevizane Da Rosa

SILVER

1º – Cassiano Becker

2º – Gabriel Zangalli

3º – Adalberto Ramos Steffen

BRONZE

1º – Jeovane Ogliari

2º – Mauricio Próis

3º – Daniel Comin

IRON

1º – Henrique Tonello

2º – Dieisson Silva

3º- Airton Roncatto

NACIONAL

1º – Fabiano Kleinschmitt

2º – Edivaldo Ramos

3º – Nicolas Vieira da Rosa

OVER 40

1o – Alessandro Mergener

2º – Caio Freitas

3º – Juliano Castoldi (Nono)

ESTREANTE

1º – Rafael Santos

2º – Tiago Bernardi

3º – Leonardo Baggio