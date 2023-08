Duas mortes são registradas em estradas da região

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado no final da manhã de terça-feira (8), após dois veículos colidirem de frente no quilômetro 55 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Arroio do Sal. Segundo o CRBM, um Honda HRV, com placas de Passo Fundo (Norte do Estado), seguia pela rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Renault, com placas de Bento Gonçalves (na Serra).

O condutor do Honda, de 60 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Arroio do Sal, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A suspeita é de que a vítima tenha tido um mal súbito enquanto dirigia. Já um casal, que estava no Renault, recebeu atendimento dos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e foi levado para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, com ferimentos leves. Após serem atendidos, as duas pessoas foram liberadas. Vale ressaltar que os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

OUTRA MORTE

Na noite de quarta (9), uma moto e um carro acabaram se envolvendo em outro acidente, dessa vez no município de Santo Antônio da Patrulha. Conforme o CRBM, o automóvel Nissan Versa seguia pelo quilômetro seis da ERS-474, no sentido Porto Alegre – Litoral, quando o motorista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou atingindo a motocicleta, uma Honda Bros.

O motociclista, de 20 anos, acabou morrendo no local. O nome da vítima não foi divulgado. Já os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos graves. O trecho precisou ser bloqueado nos dois sentidos, sendo liberado após o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos.