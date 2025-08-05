Osório receberá Fórum Internacional de Educação

OSÓRIO – O secretário de Educação Marcelo Reis esteve reunido com a coordenadora da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Gláucia Marcon, na manhã da última quinta-feira (31/07). Na ocasião, foi confirmado o retorno do Fórum Internacional de Educação para o Município. Realizado pela última vez em 2017, o evento será organizado pela prefeitura, em parceria com a 11ª CRE, juntamente com o Centro Universitário Cenecista (Unicnec). Ainda sem data definida, a previsão é que o Fórum aconteça em julho de 2026.

CRÉDITO: PMO