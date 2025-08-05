Operação é realizada em Atlântida Sul

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) e Polícia Civil (PC) realizaram uma Operação conjunta durante a tarde de sexta-feira (1). Os trabalhos foram realizados no distrito de Atlântida Sul, sendo coordenados pelo comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos e pelo delegado João Henrique Gomes.

A ação teve como objetivo combater os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), assim como a captura de foragidos da Justiça. Na ocasião, foram vistoriados diferentes locais com intuito de apreendera armas de fogo, entorpecentes ou outro material ilícito. Vale ressaltar que nenhuma irregularidade foi registrada durante a Operação.

CRÉDITO: BM