Municípios do Litoral passarão a ter CEPs por logradouro

A cidade de Capão da Canoa é a primeira do Litoral Norte gaúcho a contar com Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro. De acordo com os Correios, a nova codificação busca melhorar a qualidade dos serviços de entrega, além de facilitar a localização de endereços por parte dos moradores, prestadores de serviços e empresas.

Até então Capão só contava com o CEP 95555-000. Com a mudança, 487 logradouros do município passaram a ter 717 CEPs. Isso também vale para os distritos de Arroio Teixeira, Capão Novo e Curumim. Os novos CEPs passaram a valer na última quinta-feira (31/07). Vale ressaltar que, os antigos CEPs seguirão valendo até 31 de janeiro de 2026, quando sairão de funcionamento. Para saber o novo código de endereço basta acessar o site dos Correios, e realizar a pesquisa na aba ‘Busca CEP’, disponível no link:buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php.

Além de Capão da Canoa, outros quatros municípios da região deverão adotar os CEPs por logradouros até o final deste ano, incluindo Osório. As outras cidades são: Santo Antônio da Patrulha, Torres e Tramandaí. Lembrando que ainda não há uma data definida para que isso ocorra.