Ossada é encontrada em praia da região

A Polícia Civil (PC) está investigando uma ossada encontrada na manhã da última sexta-feira (1), na Praia do Barco, em Capão da Canoa. Vale ressaltar que a praia já tinha sido alvo de buscas, em 2023, após a denúncia de que um corpo havia sido enterrado no local. Porém, nada foi encontrado.

Conforme a PC, desta vez pessoas teriam encontrado os restos mortais enquanto caminhavam na areia. Os populares acionaram a Brigada Militar (BM), que imediatamente isolaram o local para a realização da Perícia. Junto a ossada, foi encontrado um documento de entidade pertencente a um homem de 40 anos de idade.

O sujeito estaria desaparecido desde agosto de 2022 e pode ter sido vítima de um duplo homicídio ocorrido em 28 de fevereiro de 2023. Uma das vítimas do crime foi identificada como Marcelo dos Santos Maciel. O corpo dele foi encontrado enterrado na Estrada da Laguna, em Arroio Teixeira, também em Capão. Na ocasião, três homens foram presos suspeitos de homicídio, tortura e ocultação de cadáver.

A Polícia segue aguardando o resultado dos exames para saber se os restos mortais pertencem ao desaparecido ou são de outra pessoa.

CRÉDITO: PC