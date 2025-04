Osorienses são semifinalistas em competição de Futevôlei

Entre os dias 11 e 13 de abril, a Radar Sports, em Gravataí (na região Metropolitana), recebeu a segunda edição do BigWolf Cup. A competição reuniu algumas das principais duplas do Futevôlei Gaúcho. Ao todo, foi distribuída a quantia de 55 mil reais para as duplas campeãs na categoria Profissional.

Jogando muito, as osorienses Rani Batista e Susu Andrade acabaram chegando até as semifinais, onde foram derrotadas por Josy Souza e Ray Servare por dois sets a zero, com parciais de 18×5 e 18×9. No final, a dupla de Osório acabou ficando na quarta colocação da competição, após perderem a disputa do 3º lugar para Mayara Prestes e Vanessa Tabarez, em set único, pelo placar de 18 a 12.

Já a dupla algoz de Rani e Susu, acabou ficando com o título ao derrotar Amanda Oliveira e Rafinha Fontes na final por 2 a 1 (18×12/13×18/15×11). Para quem não sabe, Josy já foi tricampeã Mundial e seis campeã Brasileira de Futevôlei. Já a parceira Ray também foi tricampeã Mundial, além de ficar com o título do Brasileiro da modalidade por sete vezes. Além do troféu, Josy e Ray levaram para casa o valor de R$ 15 mil.

CRÉDITO: Arcanjo Fotografia