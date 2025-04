Osoriense vence etapa do Circuito Gaúcho de Câmbio

O Ginásio Otto Birlem, em Capão da Canoa, recebeu no último sábado (12), a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Câmbio. A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos (FGJAI). Ao todo, três categorias foram disputadas.

Na Sênior, o Estrela do Mar, de Imbé, se sagrou campeão ao derrotar o time do Sem Limite na grande final. Entre os atletas vencedores está a osoriense Ana Camargo. No auge de seus 70 anos, Ana é funcionária pública do município.

Ana ao lado do prefeito Romildo e do vice-prefeito Ed.

Nesta semana, ela esteve com o prefeito Romildo Bolzan Júnior e o vice-prefeito Ed Moraes, onde aproveitou para mostrar a sua medalha de campeã. Após o título, Ana e os colegas de time se prepararam para a final Estadual de Câmbio, marcada para acontecer entre os dias 25 e 26 de outubro, na cidade de Santa Maria, na região Central do RS.

Estrela do Mar (Imbé) venceu evento realizado em Capão da Canoa na categoria Sênior.

CRÉDITOS: Divulgação