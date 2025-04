Operação da Polícia cumpre mandados na região

A Polícia Civil (PC) deflagrou durante a última quinta-feira (9), a Operação Sísifo. A ação, que contou com a participação de 250 policiais e 65 viaturas, teve como alvo uma quadrilha responsável por praticar diversos crimes, incluindo: agiotagem, extorsão, tortura e lavagem de dinheiro.

Os trabalhos tiveram início em janeiro de 2023, após o furto em uma agência bancária. Na ocasião, os criminosos conseguiram levar a aquantia de R$ 500 mil. Durante as investigações, a PC conseguiu encontrar indícios dos outros crimes praticados contra o grupo.

Segundo a PC, pessoas eram contratadas para “caçarem” os clientes devedores, sendo publicados anúncios em aplicativos de mensagem, ofertando valores para quem fornecesse informações sobre o paradeiro de determinados indivíduos. Após localizadas as vítimas, os criminosos as torturavam com agressões físicas e psicológicas. As agressões eram filmadas para coagir outros devedores, caso estivessem inadimplentes com a quadrilha.

Em relação a lavagem de dinheiro, o grupo utilizava uma empresa produtora de eventos como ‘fachada’. De acordo com a Polícia, o grupo movimentou, por meio de diversas contas bancárias, mais de 40 milhões de reais nos últimos anos. Os valores ilícitos, retornaram a economia formal, por outras contas, além da aquisição de bens em nomes de terceiros, ocultação de patrimônio por meio de atos públicos, etc.

OPERAÇÃO

Ao todo, foram cumpridas 72 ordens judiciais, sendo 18 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão. Além disso, também houve sequestro de bens móveis, imóveis, embarcações, além de bloqueio de contas bancárias. As ações foram realizadas em oito municípios do Estado: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre e Viamão, todos da região Metropolitana, além de Tramandaí no Litoral Norte gaúcho.

Foram apreendidos diversos objetos, incluindo celulares e aparelhos eletrônicos, assim como veículos, quatro embarcações e uma quantia em dinheiro no valor de 170 mil reais. No final, 15 pessoas acabaram sendo presas. Porém, a Polícia já identificou, ao menos, 40 indivíduos pertencentes ao mesmo grupo criminoso. Todos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

