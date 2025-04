Oficiais concluem curso da BM

Na quarta-feira (16), foram entregues os certificados de conclusão do Curso de Conselho de Justificação e Conselho de Disciplina para Oficiais da Brigada Militar (BM). A cerimônia foi realizada na sede da Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, sendo comandada pelo comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Artur Marques de Barcellos.

Na ocasião, Barcellos parabenizou a Brigada pela iniciativa em oferecer “mais uma modalidade de aprimoramento do seu efetivo e cumprimentou os formandos pela participação no curso, o que demonstra o constante anseio de evolução para melhor servir aos seus pares e à sociedade”, declarou o coronel.

Ao todo, 24 oficiais da BM e outros três das Polícias Militares de Santa Catarina e do Distrito Federal foram contemplados. Entre eles está o chefe do Estado-Maior do CRPO Litoral, o major Fábio Hax Duro

CRÉDITO: BM