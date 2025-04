Polícia apreende pés de maconha e mais de mil comprimidos de ecstasy

A Polícia Civil (PC) cumpriu na segunda-feira (14), um mandado de busca e apreensão em um endereço de Arroio do Sal. No imóvel, foram apreendidos: quatro pés e diversas porções de maconha prensada, e também mais de mil comprimidos de ecstasy. Além dos entorpecentes, também foram confiscados: 15 munições calibre 22 milímetros (mm), duas balanças de precisão, um aparelho celular, entre outros objetos.

De acordo com o delegado Adriano Koehler Pinto, responsável pela ação, o prejuízo estimado somente com as apreensões foi de cerca de 50 mil reais. Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante. Ele foi ouvido na Delegacia e encaminhado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde ficará à disposição da Justiça.

CRÉDITO: PC