Equipe Ramon Rost conquista 10 medalhas em competição de Jiu-Jitsu

A cidade de Sapiranga recebeu no último domingo (13), a Copa Sul Brasileira de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada no Ginásio Municipal Nenezão e contou com centenas de atletas. Representando o Litoral Norte, a equipe Ramon Rost, de Osório, conseguiu excelentes resultados, somando ao todo 10 medalhas, sendo seis de ouro, três de prata e uma de bronze.

RESULTADOS

Cristiano Matos – 1º na Master 1/Roxa/Pesadíssimo no Masculino e no Absoluto;

Xandi Silveira – 1º naMaster 2/Marrom/Pesado no Masculino e no Absoluto;

Ramon Rost – 1º na Master 2/Faixa Preta Absoluta e 2º na Master 2/Preta/Super-Pesado;

Wagner Balduíno – 1º na Master 4+5+6/Branca/Leve Masculino e 2º na Master 4+5+6/Faixa Branca Absoluto;

Serjão Pereira – 2º na Master 4+5+6/Marrom Absoluto e 3º na Master 4+5+6/Marrom/Meio-Pesado.

CRÉDITOS: Divulgação