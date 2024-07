Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Entre os dias 28 e 30 de junho, a cidade de Porto Alegre recebeu a quarta edição do Super Cup de Beach Tennis. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e contou com dezenas de atletas de todo o Estado. E, como já é de costume, teve osorienses mais uma vez subindo no pódio.

Na Sub-14, Davi Lessa, jogando ao lado de Tiago Busato (Poa), terminou com o título nas Duplas Masculina. Em formato quadrangular, Davi e Tiago terminaram invictos, vencendo as três partidas disputas: 2 a 0 em Tiago Rodrigues/Cassio Zwier (Poa), com direito a duplo 4×1; 2 a 0 em Carlos Eduardo da Silva/Henrique Peres (Capão da Canoa), com um duplo 4×0; e outro 2 a 0, dessa vez para cima de Miguel Rocha/Gabriel Ribeiro (Poa), com parciais de 4×2 e 4×0.

Na mesma categoria, a osoriense Júlia Simoni, jogando ao lado de Maria Antônia (Palmares do Sul) foi a grande campeã nas Duplas Feminina. Em formato pentagular, a dupla do Litoral Norte atropelou as adversárias, conquistando o título de maneira invicta, vencendo os quatro jogos disputados: 6 a 1 em Clara Nunes (Eldorado do Sul)/Bruna Osório (Osório); Wo em Julia Marques/Marcela Portella (Santa Maria); 6 a 1 em Rafaela Schwertz/Veronica Bersch (Santa Cruz do Sul); e 6 a 0 em Luana Zimmer (Tramandaí)/Laura Golin (Caxias do Sul).

Já a outra osoriense na categoria, Bruna Osório, terminou na quarta colocação. Ela e a parceira Clara Nunes perderam as três partidas disputadas, vencendo apenas Julia e Marcela por Wo, visto que a dupla de Santa Maria não pode comparecer a competição.

OUTRO TÍTULO

Na Feminina B,32 duplas disputaram a competição, incluindo as representantes do Litoral Júlia (Osório) e Maria Antônia (Palmares). E não é que as meninas fizeram bonito. Disputando contra duplas mais experientes elas chegaram invictas até a final, vencendo os cinco jogos disputados.

Na decisão, elas reencontraram Rithiele Jung (Venâncio Aires) e Maria Clara Gracioli (Encantado), dupla que já haviam derrotado na primeira fase por 7 a 5. Em duelo de três sets, Júlia e Maria Antônia venceram o primeiro por 4 a 1. Após Rithiele e Maria Clara vencerem o segundo set por 4 a 2, a decisão foi para o super tie, onde a dupla do Litoral Norte levou a melhor, vencendo por 10 a 6, confirmando a vitória na partida por 2 a 1, resultado que confirmou o título da Femina B para Júlia Osório e Maria Antônia Nunes.